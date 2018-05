Vernieuwd gemeentehuis vandaag open 28 mei 2018

Na 16 maanden hard werken, wordt vandaag het vernieuwde gemeentehuis in gebruik genomen. Je bent vanaf nu opnieuw welkom op de vertrouwde locatie (en dus niet meer in de pop-up op de parking), die toegankelijker en klantvriendelijker gemaakt is voor de Balense burger. Zo zijn er o.a. meer parkeerplaatsen voor gehandicapten, is er een nieuwe ingang die toegankelijker is voor minder mobiele mensen en een centrale infobalie die je met een nieuw klantenbegeleidingssysteem direct en snel naar de juiste dienst doorverwijst. (EJM)