Verkeerslichten school tijdelijk uitgeschakeld 09 april 2018

De verkeerslichten aan de vrije basisschool Klavertje 4 in de Schoolstraat worden vanaf donderdag 12 april tijdelijk uitgeschakeld. Zolang het proefproject loopt zullen gemachtigde opzichters de leerlingen bijstaan bij het oversteken van de weg. Bij een positieve evaluatie én indien zich voldoende vrijwilligers melden, wordt de oversteekplaats definitief aangepast.





De proefperiode begint bij de hervatting van de lessen op maandag 16 april tot aan de grote vakantie. Dan volgt een evaluatie om na te gaan of het nog nodig is dat er verkeerslichten gebruikt worden. Tijdens de proefperiode zal permanent het oranje knipperlicht in werking blijven en zullen de politie, de school en de ouders de situatie opvolgen. Indien er wordt afgezien van de verkeerslichten zal de oversteekplaats ter hoogte van tearoom De Bakkerie duidelijk verlicht en aangegeven worden.





Voor de begeleiding bij het begin van de schooldag is men op zoek naar vrijwilligers (ouders, grootouders, buren) om op te treden als gemachtigd opzichter. Wie interesse heeft kan zich wenden tot de school, tel. 014/30.11.02 (EJM)