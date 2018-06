Verkeer moet om voor Bengelpop 26 juni 2018

Vandaag vindt in recreatiedomein Keiheuvel Bengelpop plaats. Van 9 tot 16 uur verzamelen er een 5.600 kinderen uit het 1ste en 2de leerjaar van scholen uit de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Daarom geldt in de 17de Esc. Lichtvliegwezenlaan éénrichtingsverkeer: vanuit de straat Gerheide volgt men best de Endstraat, SintJansstraat en de 17de Esc. Lichtvliegwezenlaan. Ook vanaf 15 uur kan het erg druk zijn door de vele schoolbussen die de kinderen ophalen. Autobestuurders die niet echt in de buurt moeten zijn, vermijden beter de omgeving. Speeltuin Keiheuvel is vandaag niet gratis toegankelijk tot 17 uur. (EJM)