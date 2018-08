Veertien doe-opdrachten tijdens Keimannetjeswandeling 07 augustus 2018

De Keimannetjeswandeling, een gezinsvriendelijke wandeling in natuurgebied Keiheuvel, had af te rekenen met het hete weer maar de organisatoren mochten toch nog 160 personen inschrijven, 80 volwassenen en 80 kinderen. Tijdens een 5 kilometer lange wandeling in en rond de bossen en duinen van de Keiheuvel kregen de kinderen veertien doe-opdrachten voorgeschoteld waarbij men de Keimannetjes leerde ontdekken. De kids moesten bijwijlen hun lenigheid tonen zoals bijvoorbeeld bij het op skilatten door de mulle zand lopen, slingeren als apen en fierljeppen. De kinderen kregen bij aanvang de wandeling een appel mee, onderweg werden de wandelaars getrakteerd op een drankje en een proevertje.





(EJM)