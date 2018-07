Vandalen richten vizier op skatepark 23 juli 2018

Het skatepark in het gemeentelijk sportcomplex Bleukens aan Hoolsterberg kreeg af te rekenen met vernielingen door vandalen. Van de automatische poort werd de motor vernield en het besturingssysteem ontregeld. De omheining werd verwrongen en de sproeiers die nieuwe grasmatten voldoende vochtig moeten houden werden gesaboteerd en vernield.





Erg populair

Het skatepark werd vorig jaar in dienst genomen en is ondertussen erg populair bij de jeugd uit de regio die met hun steps en skates het terrein bezoeken. Eerder werd ook al vastgesteld dat de sproeiers die op staanders staan tegen de grond werden gegooid of gesaboteerd met een schroevendraaier.





De geleden schade bedraagt enkele duizenden euro's.





Camerabewaking

"Het gemeentebestuur plant de installatie van camera's aan de sportterreinen én aan de cafetaria waar recent twee inbraakpogingen werden vastgesteld. Indien het vandalisme zou aanhouden ziet het gemeentebestuur zich genoodzaakt om het skatepark voor onbepaalde duur te sluiten om bijvoorbeeld de grasmatten voldoende sterk te laten worden door middel van de beregening", aldus sportschepen Bert Kenis (CD&V).





Wie inbreuken vaststelt aan installaties in sportpark Bleukens of verdachte personen opmerkt kan dit steeds melden bij de sportdienst, Hoolsterberg 36 of telefonisch via tel. 014/74.41.51 of via sportdienst@balen.be.