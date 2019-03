Vanaf 4 mei kinderyoga in Het Yogabos Jean Eykmans

11 maart 2019

In de Roggestraat in Balen opent Belle Eurlings op zaterdag 4 mei Het Yogabos. Kinderen van 2,5 tot 10 jaar kunnen er terecht voor wekelijkse lessen kleuter- en kinderyoga. Initiatiefneemster Belle Eurlings gaat er werken met kleine groepjes kinderen, met veel ruimte voor persoonlijke aandacht. “In kinderyoga kom je op een speelse manier in contact met yoga en met jezelf. Er is een leuke afwisseling tussen actie en ontlading, rust en relaxatie. Yoga verbetert je motoriek, concentratie, zelfbeeld en zelfvertrouwen. Er is geen prestatiedrang, je mag gewoon Zijn. Kinderyoga helpt je om stevig geworteld in het leven te staan, als een sterke boom. Met je takken wijd open mag je groeien en bloeien, jouw plaats hebben zoals jij bent. En het is gewoon ontzettend leuk om te doen!”, aldus Belle.

De yogalessen voor kinderen zullen thematisch opgesteld worden, met telkens een verhaal als leidraad dat de fantasie prikkelt. De keuze van de thema’s is aangepast aan de leeftijdsgroep. Daarnaast zijn de asana’s zeer belangrijk, de verschillende yogahoudingen die het lichaam sterk en soepel maken en zorgen voor een betere concentratie. Andere facetten die aan komen zijn: ademspelletjes, massage, visualisatie. “En iedere sessie wordt afgesloten met een creatieve activiteit.”, aldus Belle. Meer info omtrent Het Yogabos staat op www.hetyogabos.be. Contact: Belle Eurlings, Roggestraat 46, Balen, tel. 0477/79.75.29, hetyogabos@gmail.com.