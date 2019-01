TriaMo Natuurloop Jean Eykmans

16 januari 2019

De Molse Triathlonclub Triamo organiseert op zondag 20 januari haar Natuurloop met start en aankomst aan sporthal GT in de 17de Lichtvliegwezenlaan 2 in Balen--Keiheuvel. Om 10 uur starten de kidsruns over 500 meter en 1 kilometer. Om 10.15 uur is het de beurt aan de volwassenen met runs over 5, 10 en 15 km. De deelnameprijs bedraagt 2 euro voor kinderen en 5 euro voor de lopers van de 5, 10 en 15 km. Info: Triamo, tel. 0498/10.30.63.