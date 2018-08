Tot zondag verkeershinder door Swingin'Hulsen 02 augustus 2018

Naar aanleiding van Swingin'Hulsen zal een deel van de openbare weg Hulsen en Uilebeemden tot en met zondag 5 augustus 16 uur afgesloten zijn voor alle verkeer. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Sint-Hubertuslaan, Ossenberg en Hulsen. De volgende straten zijn afgesloten voor alle autoverkeer, met uitzondering van voertuigen van hulpdiensten: van Hulsen 102) tot Ossenberg 106, van Hulsen 133 tot de aansluiting met Uilebeemden en van Uilebeemden 4 tot de aansluiting met Hulsen 121.





Bovendien zal er op deze locaties én op het marktplein in deze periode een parkeer- en stilstaanverbod van toepassing zijn. Het gedeelte van Hulsen vanaf de aansluiting met de Doornenstraat tot de aansluiting met Uilebeemden wordt afgesloten voor alle autoverkeer, met uitzondering van plaatselijk verkeer. Info: verkeersdienst Balen, tel. 014:74.40.76 of via verkeersdienst@balen.be. (EJM)