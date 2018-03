Tot vijf jaar cel voor cannabisboeren 16 maart 2018

Een 35-jarige Marokkaan uit Nederland is tot een celstraf van 5 jaar veroordeeld voor het runnen van twee cannabisplantages in Olmen (Balen) en Neerpelt. Eén jaar van die straf is voorwaardelijk uitgesproken. De man was de spilfiguur van een dertienkoppige drugsbende. In Neerpelt runden ze een plantage van zo'n 450 cannabisplanten. De plantage in Balen had een gelijkaardige omvang, maar die planten waren net geknipt toen de politie er op 19 juni vorig jaar binnen viel. De agenten vonden wel een zak met 3,2 kilogram cannabisknoppen. Eén bendelid krijgt een werkstraf van 240 uur. De overige kompanen zijn veroordeeld tot celstraffen tussen 12 en 40 maanden. De meeste beklaagden moeten ook 8.000 euro boete betalen, en de bende moet in totaal zo'n 165.000 euro vermogensvoordeel terug betalen. (JVN)