Tom Boonen Classic 27 april 2018

De Wezel Drivers nodigen zaterdag 28 april fietsers uit om deel te nemen aan de Tom Boonen Classic. Aan de sporthal in het gemeentelijk sportcomplex Bleukens aan Hoolsterberg 36 kan vanaf 7 uur 's ochtends de start genomen worden van fietstochten over 4 afstanden. Tot 10 uur kan gestart worden voor de ritten over 130 en 150 kilometer, tot 12 uur kan er gestart worden voor tochten over 70 en 100 kilometer. De deelnameprijs bedraagt 4 euro voor leden van VWB, WBV en BBR, en 5 euro voor niet-leden. (EJM)