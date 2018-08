Toegang woningen Rijsbergdijk verhinderd 11 augustus 2018

De aannemer van de grote wegenwerken aan de N136 is begonnen met het frezen van het asfalt op de Rijsbergdijk. De kasseien onder de oude weg worden opgebroken. Tijdens deze werken zullen er tussen 6.30 en 16 uur momenten zijn waarop de bewoners hun woningen moeilijker kunnen bereiken of verlaten. Aan de bewoners wordt gevraagd rekening te houden met deze werken. De aannemer doet zijn best om de hinder te beperken tot een minimum.





Meer informatie vind je bij de dienst openbare werken Balen, 014/74.40.70, wegenwerken@ balen.be, en bij de dienst openbare werken Mol, 014/33.08.19, openbarewerken. admin@gemeentemol.be. (EJM)