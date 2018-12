Tisse is kerstkindje: “We stonden klaar om naar feestje te gaan, maar hebben dan toch maar op laatste moment afgebeld” Kristof Baelus

21u41 5 Balen Een geboorte is steeds iets speciaals, maar een kerstkindje is toch nog net iets specialer. In het H. Hartziekenhuis in Mol werd op kerstdag omstreeks 00.18 uur Tisse geboren. Tisse is het tweede kindje van trotse ouders Rob Hermans en Leen Vermeer uit Balen.

Tisse is de kleine broer van Nelles (2,5), het eerste zoontje van Rob en Leen. Hij is 51 centimeter groot en weegt 3,6 kilogram. “Het was geen bewuste keuze om rond de kerstperiode te bevallen, we zijn blij dat we zwanger waren want dat is niet altijd evident”, zegt kersverse papa Rob. Tisse was uitgerekend voor 22 december, maar toen hij de ouders nog even in spanning liet begon het te dagen dat het wel eens een kerstkindje zou kunnen worden.

“We stonden klaar om naar een feestje te gaan, Leen was helemaal opgemaakt en had haar kleedje al aan. Toen ze om de drie minuten weeën had hebben we dan toch maar op het laatste moment afgebeld”, zegt Rob. Voor de ouders heeft het geen speciale betekenis om op kerstdag te bevallen. “Het is wel leuk maar het heeft ook enkele nadelen, zo zal hij altijd verjaren op een feestdag maar dan maken we er maar een extra groot feest van”, zeggen de ouders. Ook de geboortekaartjes zijn door de feestdagen niet meer tijdig klaar geraakt, maar het belangrijkste is dat de ouders en grote broer Nelles volop kunnen genieten van de geboorte van Tisse.