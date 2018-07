Tiental bewoners geëvacueerd na zoveelste verdachte brand 16 juli 2018

02u39 0 Balen De pyromaan die al enkele weken actief is in de regio van Mol en Balen heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw toegeslagen.

Er werd brand gesticht aan het leegstaande café Den Ateljee op de Markt en aan de zijkant van het pand, vlakbij enkele bewoonde appartementen. Een tiental bewoners moest daarom uit voorzorg geëvacueerd worden, maar er geraakte niemand gewond. De brandweer was snel ter plaatse en kon de brand dan ook snel blussen. In de Steegstraat werd ook nog een reclamedoek aan een bouwwerf in brand gestoken, al bleef de schade ook daar beperkt.





Sinds eind mei

De drie branden kunnen toegevoegd worden aan een hele lijst verdachte branden die Mol en Balen al in de ban houdt sinds eind mei. Zo ging onder andere een leegstaande woning in de Waterstraat in Mol, de Vlasstraat in Balen en een opslagschuur van een akkerbouwbedrijf in Postel in vlammen op. De pyromaan gaat echter steeds driester te werk en viseert nu ook gebouwen dichtbij bewoonde panden in het centrum.





Waakzaam zijn

Begin juli nog brandde de eerste verdieping van Huis Wouters, een beschermd dorpsgezicht, deels uit in het centrum van Balen.





De politie is nog steeds op zoek naar de dader. Burgemeester Johan Leysen (CD&V) roept intussen op om alert te zijn en om verdachte handelingen, zoals zaterdag tussen 2 en 3 uur, door te geven aan de lokale politie Balen-Dessel-Mol. Dat kan via het nummer 014/33.37.00. (WDH)