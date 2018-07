Thema België-Holland op Ter Hoolst Zomert 26 juli 2018

02u37 0

Bij Feestzalen Ter Hoolst aan de Olmensebaan 138 staat Ter Hoolst Zomert vrijdag 27 juli in het teken van België-Holland. Het buffet dat vanaf 19 uur geserveerd wordt, bestaat uit Belgische en Nederlandse specialiteiten: videe en stoofvlees met frietjes, en lekkere vis- en vleesgerechten. Deelnemen aan het buffet kost 25 euro. Om 21.30 uur volgt er een optreden van Lissa Lewis en Johan Vleugelers. De toegang tot Feestzalen Ter Hoolst is gratis. Wie niet deelneemt aan het buffet kan gratis het optreden bijwonen. Reserveren voor het buffet kan via www.terhoolst.be. Info: tel. 0498/74.50.47 of via info@terhoolst.be. (EJM)