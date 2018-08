Ter Hoolst Zomert met Robby Longo 23 augustus 2018

In Feestzalen Ter Hoolst aan de Olmensebaan 138 is morgen (vrijdag) Robby Longo te gast in Ter Hoolst Zomert. Het thema van de avond is Western BBQ. Om 19 uur kan men aanschuiven aan de barbecue aan 25 euro per persoon. Het optreden begint om 20.30 uur. Het optreden is gratis. Inschrijven voor de barbecue kan via 014/81.10.12 of 0498/74.50.47. (EJM)