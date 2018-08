Ter Hoolst Zomert met Luc Steeno 09 augustus 2018

In het groene kader van Feestzalen Ter Hoolst vindt op donderdag 10 augustus de volgende editie plaats van Ter Hoolst Zomert. Het gastkoppel Rob en Hilde serveert om 19 uur een koud en warm buffet aan 39 euro per persoon. Na een glaasje cava kan er gesmuld worden van zalm, forel, makreel, kip, entrecote, speenvarken en aangepaste warme en koude groenten. Omstreeks 21.30 uur is Luc Steeno de muzikale gast. Dat optreden is gratis bij te wonen, dus ook voor gasten die niet inschreven voor het buffet. Inschrijven voor het buffet kan telefonisch via 014/81.10.12 en 0498/74.50.47. Feestzalen Ter Hoolst zijn gelegen in de Olmsebaan 138 in Balen. (EJM)