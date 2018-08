Ter Hoolst Zomert met barbecue 01 augustus 2018

Het thema bij Ter Hoolst Zomert van Feestzalen Ter Hoolst aan de Olmensebaan 138 in Balen is 'Vlaams'. Er kan ingeschreven worden voor een barbecue aan 25 euro per persoon. Het gastkoppel Rob en en Hilde serveren vanop de barbecue spareribs, speenvarken, worstejes en brochettes en zalm op de grill. Daarnaast is er ook nog keuze uit een uitgebreid saladebuffet, koude en warme sausen, pasta en aardappeltjes. Inschrijven voor de barbecue kan via www.terhoolst.be of telefonisch via 014/81.10.12.





Omstreeks 21.30 uur treedt Ive Renaarts op. Domein Ter Hoolst is voor iedereen gratis toegankelijk. Er hoeft dus geen toegangsgeld betaald te worden voor het optreden van Ive Renaarts. (EJM)