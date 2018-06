Student helpt epilipsie detecteren 23 juni 2018

Student Steven Boeckx uit Balen heeft meegeholpen aan de ontwikkeling van een apparaatje dat epilepsie kan detecteren. Dat deed hij in het kader van zijn bachelorproef, tijdens een stage bij het bedrijf Byteflies.





Steven Boeckx heeft op zich niks met de medische wereld, maar is wel erg thuis in elektronica en ICT. In die optiek hielp hij mee aan de ontwikkeling van een apparaatje dat epilepsiepatiënten in de toekomst kan helpen. "Het probleem is dat epilepsie tot nu toe moeilijk te diagnosticeren was, waardoor er vaak geen accurate behandeling is. Recent heb ik samen met enkele anderen een toestel kunnen ontwikkelen dat de hersengolven van de patiënt meet en nog enkele andere medische data", legt Steven Boeckx uit. "Nu gebeurden er ook al screenings in ziekenhuizen, maar daarvoor wordt veel groter materiaal gebruikt. Ons apparaat past achter je oor en is dus makkelijk te dragen. Dit laat toe om over een veel langere periode informatie in te winnen."





Bedoeling is dat het prototype binnen afzienbare tijd ook echt zal worden gecommercialiseerd. "Zelf zal ik er niet rijk van worden, maar ik ben al lang blij dat deze uitvinding heel wat mensen gaat kunnen helpen", glimlacht Steven. Bij de Thomas More Hogeschool - waar Steven binnenkort afzwaait - is men alleszins heel trots op hun student. "Steven leverde een innovatieve bachelorproef af met grote maatschappelijke waarde", klinkt het. (KDC)