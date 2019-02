Stoet van De Biersussen trekt voor 47ste keer door straten van Balen Jean Eykmans

21 februari 2019

09u17 0 Balen Carnavalsvereniging De Biersussen presenteren zondag 24 februari hun 47ste carnavalsstoet aan het publiek. De stoet trekt door de Balense centrumstraten. Prins Ben I en jeugdprinses Kayleigh I zijn dit jaar de uitverkorenen om voorop te gaan.

In totaal zal het publiek een 35-tal praalwagens en groepen kunnen bewonderen. Zoals de traditie het wil, bouwen De Biersussen ieder jaar een nieuwe wagen. “En dit jaar is er dat een van maar liefst 35 meter lang met als thema cowboys en indianen”, zegt Biersussen-voorzitter Michel Verheyen.

De Balense carnavalstoet vertrekt om 14.11 uur in de Gustaaf Woutersstraat, en volgt het traject Steegsebaan, Vredelaan, Europalaan, Deliestraat en Bert Leysenlaan, en omgekeerd. De straten G. Woutersstraat, Sint Andreasstraat, Fabiolalaan en Biesakker worden afgesloten vanaf 6 uur omdat in die straten de wagens opgesteld worden. Van 12 tot 19 uur geldt een parkeerverbod in de centrumstraten. Bewoners van die centrumstraten die een doorgangsbewijs wensen, kunnen dat bekomen bij Katja van De Biersussen via het nummer 0495/14.84.83.

Voor de deelnemers aan de Balense carnavalstoet geldt een verbod op het gooien van confetti. Snoep daarentegen zal er in overvloed uitgegooid worden. “Maar we garanderen een minimum aan overlast voor de bewoners van de centrumstraten. We organiseren zelfs een eigen opkuisploeg”, besluit voorzitter Verheyen.