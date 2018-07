Steegstraat is nieuwe thuisbasis van Kringwinkel 14 juli 2018

02u42 0 Balen Het Balens filiaal van De Kringwinkel Zuiderkempen is verhuisd van de Kerkstraat naar de Steegstraat 36, ook in Balen-Centrum. De nieuwe Kringwinkel werd ingericht in het voormalig handelspand Kristel Huis & Co.

Het pand in de Steegstraat biedt tal van voordelen in vergelijking met de vorige winkel in de Kerkstraat. De Steegstraat is weliswaar een drukke weg maar de Kringwinkel is ook en veel makkelijker bereikbaar langs de Benoit Belmansstraat, aan de achterkant, waar ook een grote parking ter beschikking staat van de kopers en de medewerkers.





"Laden en lossen gebeurt nu met veel meer comfort, in de Kerkstraat moest dat langs een drukke weg gebeuren. We beschikken hier ook over meer ruimte en kunnen alles op de benedenverdieping uitstallen. Mensen die minder goed te been zijn of rolstoegebruikers kunnen nu probleemloos binnen", zegt medewerker Guido.





Het aanbod in de Balense Kringwinkel werd uitgebreid met tweedehandsfietsen.





De ophaaldienst is nog steeds gratis. Een ophaalafspraak maken kan telefonisch via nummer 015/23.73.93. Kledij, textiel, speelgoed, boeken, meubelen, huisraad, decoratie, electro, fietsen, multimedia, sport- en babyartikelen kunnen ook afgegeven worden in de Kringwinkel. Dat kan via de ingang aan de Benoit Belmansstraat, van maandag tot zaterdag van 9.30 tot 17 uur.





Spullen aan de deur achterlaten staat gelijk aan sluikstorten en is strafbaar. Electro en fietsen mogen beschadigd of in slechte staat zijn. (EJM)