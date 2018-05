Start aanleg fietspaden N136 26 mei 2018

De aanleg van de fietspaden langs de gewestweg N136 van Rijsberg, Rijsbergdijk, Postelweg en Postelsesteenweg start komende maandag. De nutsmaatschappijen zijn zo goed als klaar met hun werk.





Tot aan het bouwverlof zal het stuk tussen het rondpunt Soef tot en met het kruispunt van de Breden Els aangepakt worden. Er is dan geen doorgaand verkeer meer mogelijk. Ook plaatselijk verkeer zal tijdelijk hinder ondervinden en moet een omleiding volgen via Soef, Gerheide, Balen-Neetlaan, Sint-Jozeflaan, Wezel en Wezelbaan (en omgekeerd). Hierdoor zal het kruispunt Stappersdijk-Breden Els ook voor plaatselijk verkeer niet meer bruikbaar zijn.





Voor de fietsers is er een aparte omleiding voorzien. Zij kunnen vanuit Soef, naar Soefpad (doodlopend voor autoverkeer), Pegelstraat, Breden Els en dan via Varenstraat (doodlopend voor autoverkeer) naar Wezel en Wezelbaan (en omgekeerd). De fietsers vanuit het Heike nemen best de omleiding via Stappersdijk, Polkaweg, dan via het smalle fietspaadje tot aan parking van Electro Bruyninckx en dan zo naar Soef en de bovenstaande omleiding. De fietsomleidingen zijn niet bruikbaar voor het autoverkeer.





Na het bouwverlof start de aannemer met de heraanleg van het kruispunt met de Wezelbaan, dat dan voor een drietal weken wordt afgesloten. (EJM)