Stalker stuurt 4.000 sms'jes en steekt auto in brand 24 januari 2018

02u39 0 Balen De 35-jarige Sven S. uit Balen ging wel erg ver bij het stalken van zijn ex-vriendin. Hij stuurde haar 4.000 dreigende sms'jes op drie maanden tijd. De man zou ook haar auto in brand hebben gestoken, en een steen door de autoruit hebben gegooid. " Terwijl haar dochtertje op de achterbank zat", zegt de advocaat van de vrouw. Sven S. riskeert een celstraf van 22 maanden.

Katrien N. uit Meerhout moet in de zomer van 2015 door een hel zijn gegaan. Nadat zij de relatie met Sven S. uit Balen had beëindigd, is die haar op een ongeziene manier beginnen stalken. De man stuurde zijn ex maar liefst 4.000 sms'jes in drie maanden tijd. "En het waren niet zomaar sms'jes, maar berichten van de meest dreigende soort. Hij zou haar afmaken, haar kot in brand steken, en de lelijkste scheldwoorden passeerden de revue", verduidelijkt de advocaat van Katrien N.





Steen door autoruit

Sven S. geeft toe dat hij de sms'jes verstuurde. Maar hij ontkent dat hij de auto van N. in brand probeerde te steken. "Nochtans had hij enkele uren voordien een sms gestuurd met daarin 'ik steek nog wel eens iets in brand bij u.' Dan zou het wel heel toevallig zijn als iemand anders de brand heeft gesticht."





Sven S. zou ook een steen door de rijdende auto van Katrien N. hebben gegooid. Het dochtertje van de vrouw zat op de achterbank, en op de passagierszetel vooraan raakte een vriendin van Katrien N. gewond. "Iedereen reageert anders op relationele problemen. Maar na verloop van tijd moet je beseffen dat het gedaan is. Sven S. doet dat niet. We vragen een contactverbod", zegt de advocaat van het slachtoffer.





Relatie voortgezet

Volgens het openbaar ministerie heeft S. onder meer ook de banden van zijn ex plat gestoken, een bloempot en bierflesjes tegen haar voordeur kapot gegooid en een gebruikte drugsspuit achter gelaten in haar auto. "Daarnaast maakte hij zich ook schuldig aan een reeks diefstallen. Maar de rode draad in zijn dossier is dat hij altijd blijft ontkennen. Ondanks bewijzen. Na de diefstal van een tractor is hij zelfs gefotografeerd achter het stuur, maar ook die diefstal ontkent hij", zegt aanklager Elke Van Bladel.





De advocaat van S. benadrukt dat het koppel ook na de brandstichting en de steen door de autoruit nog een tijdje een relatie heeft gehad. "Dat zou de vrouw niet gedaan hebben als ze zeker was dat hij de dader was", aldus de raadsman van S. "Maar N. is zelf ook geen onbesproken blad. Ze vertoeft in het drugsmilieu. Mogelijk heeft ze daar vijanden gemaakt."





Vonnis op 19 februari. (JVN)