Stalbrand zorgt voor veel rookontwikkeling Wouter Demuynck

27 januari 2019

13u04 0 Balen In Olmen (Balen) is zondagochtend brand uitgebroken in een stal aan de Rooischildweg. Er was weinig vuur, maar wel veel rookontwikkeling. Er vielen geen gewonden.

Rond 9.15 uur brak de brand uit in de stal. Die wordt gebruikt voor de opslag van gemalen hout en riet, wat in dierenstallen gestrooid wordt. De brandweer vermoedt dat het om zelfontbranding gaat. Er was weinig vuur, maar de brand zorgde wel voor veel rookontwikkeling. Verschillende korpsen werden nog opgeroepen om bijstand te verlenen, maar uiteindelijk was de brand snel onder controle.

De stal ligt in dunbevolkt landbouwgebied en dus was er geen gevaar voor omwonenden. Er zijn ook geen gewonden gevallen, maar een tractor en het dak raakten wel zwaar beschadigd. De politie had enkele smalle straten in de omgeving afgesloten zodat de brandweer zijn werk kon doen.