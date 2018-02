Sportraad en gemeente huldigen laureaten 2017 16 februari 2018

02u38 0 Balen In vrijetijdscentrum De Kruierie verzamelden sportclubs en individuele sporters die zich in 2017 onderscheidden. De sportraad en de gemeente zetten hen in de bloemetjes voor hun prestaties.

Behalve een hulde van de gemeentelijke kampioenen in verschillende disciplines mochten de laureaten het podium betreden.





De winnaars per categorie zijn: sportmeisje Ines Van de Paar (wielrennen), sportjongen Sem Broeckx (BMX), jeugdsportclub Twirling De Toekomst, jeugdsportteam nieuwelingen ACROG Balen BC, sportteam XOD Cycling Team, sportclub ACROG Balen BC, sportvrouw Eline Verwimp (atletiek), sportvrouw G-sport Liesbeth Snauwaert (bowling), sportman Ruben Geys (atletiek/triatlon) en sportman G-sport Davy Willekens (bowling). Ruben Geys mocht tevens de persprijs 2017 in ontvangst nemen.





(EJM)