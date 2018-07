Sportcomplex Bleukens breidt uit met klimrots voor kinderen 13 juli 2018

02u38 0

In het gemeentelijke sportcomplex Bleukens aan Hoolsterberg kunnen de jongeren nu ook terecht op een klimrots.





De nieuwste aanwinst in het Balens sportpark werd geplaatst naast de beachvolleyterreinen en het omnisportveld en op korte afstand van de BMX- en skateterreinen. Het skateterrein werd vorig jaar in gebruik genomen en zopas helemaal afgewerkt met een grasveld dat de skatetoestellen omboord. Met daarbij de veel benutte finse piste, drie openlucht tennisterreinen en de zeer recent in gebruik genomen calesthenics-toestellen is sportcomplex Bleukens een zeer polyvalente plaats voor recreatieve sporters geworden. Ook de binnenterreinen zijn het hele jaar rond bezet.





(EJM)