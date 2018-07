Spelen zoals vroeger 16 juli 2018

In het oud-gemeentehuis in de Vaartstraat 29 kunnen vandaag jongeren terecht om een reis te maken en te spelen naar en in de tijd van toen. Van 9 tot 12 uur komt men er terecht in een winkel en een schooltje uit vervlogen tijden, worden er spelletjes gespeeld van vroeger en wordt een eigen wapenschild in mekaar geknutseld. De deelnameprijs bedraagt 5 euro waarvoor de deelnemers een drankje ontvangen. Info: tel. 014/74.40.50. (EJM)