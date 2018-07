Speel zelf piloot op Fly-In Keiheuvel 28 juli 2018

De Koninklijke Aeroclub Keiheuvel organiseert dit weekend een Fly-In. Op zaterdag en zondag is er vanaf 10 uur een doorlopende vliegtuigshow met een zeer breed aanbod: oldtimers, hypermoderne sportvliegtuigen, helikopters en zweefvliegtuigen. ACK verwacht op beide dagen tal van vliegtuigen uit binnen- en buitenland. Die zullen in volle actie bewonderd kunnen worden, zowel in de lucht als op de grond. Wie zelf eens in de huid van een piloot wil kruipen, kan dat in de simulators. Er wordt een legerkamp opgesteld, op een podium worden muzikale optredens gegeven. Zaterdag worden na 18 uur demonstraties met drones gegeven. Voor de kinderen zijn er tal van kermisattracties. De toegang is gratis. Vliegveld Keiheuvel is gelegen in de 17de Esc. Lichtvliegwezenlaan in Balen. (EJM)