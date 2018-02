Sorteren, recycleren en afvalarm winkelen 27 februari 2018

OCMW Balen en IOK geven op donderdag 1 maart meer uitleg over hoe men beter afval kan sorteren en afvalarm winkelen. De info-sessie gaat door in de lokalen van Den Travoo, Veststraat 60, van 13.30 tot 15.30 uur. Er wordt een duidelijke uitleg verschaft van hoe men beter sorteert, hoe de producten beter kunnen gerecycleerd worden, wat tot pmd, gft, papier/karton en restafval behoort. Aan de hand van praktische voorbeelden wordt aangetoond dat afvalarm winkelen niet alleen voor minder afval zorgt (70% minder) maar ook goed is voor onze portemonnee (30% minder kosten). Deelname is gratis maar er dient vooraf ingeschreven te worden via vrijetijdscentrum De Kruierie of via tel. 014/74.40.50. (EJM)