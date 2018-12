Soef-Wezelbaan (N136) open voor plaatselijk verkeer vanaf 20 december Jean Eykmans

14 december 2018

12u09 0

De weg tussen rotonde Soef en kruispunt Wezelbaan wordt op donderdag 20 december terug opengesteld voor het plaatselijk verkeer tegen maximum 50 km/u. De handelaars Frituur Rijsberg en dagbladhandel ‘t Hoekske zijn weer bereikbaar. Doorgaand verkeer is nog steeds verplicht om de omleiding te volgen. Tegen 20 december zal ook de aansluiting van de openbare verlichting in dit gedeelte in orde zijn, daaraan wordt momenteel nog gewerkt.

Omdat de afwerkingslaag van het asfalt pas kan gelegd worden als de weersomstandigheden beter zijn (vermoedelijk in maart), dient het doorgaand verkeer de omleiding te blijven volgen via Soef, Gerheide, Balen-Neetlaan, Stevensvennenstraat, Bankei en Zuiderring. Mol-Gompel blijft bereikbaar via de Wezelbaan.

Door het ontbreken van de toplaag kunnen de winterdiensten in dit gedeelte niet strooien of sneeuw ruimen. Daarom wordt het plaatselijke verkeer gevraagd om de snelheid aan te passen, er geldt een beperking tot maximum 50 km/u. Ook de bruggen over de Molse Nete moeten nog geplaatst worden. Aan fietsers wordt dan ook gevraagd om hier extra voorzichtig te zijn. Op maandag 7 januari begint de aannemer met de aanleg van de fietspaden in fase 2 (Wezelbaan-Ring) en 3 (Ring-Kiezelweg in Mol-Rauw). Meer info: dienst openbare werken Balen, 014/74.40.70, wegenwerken@balen.be, en dienst openbare werken Mol, 014/33.08.19, openbarewerken.admin@gemeentemol.be.