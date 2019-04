Sluiting dreigt voor Manege Keiheuvel: “Net nu manege er nog nooit zo goed heeft uitgezien” Wouter Demuynck

09 april 2019

20u15 7 Balen De uitbaters van Manege Keiheuvel in Balen zitten met de handen in het haar. Het gemeentebestuur gaat de overeenkomst met de concessiehouder aanvechten omdat die laatste zich niet aan de verplichte voorwaarden, namelijk allerlei investeringen doen in de manege, heeft gehouden. Daardoor dreigen de uitbaters hun zaak kwijt te raken.

De Stone Hill Ranch, zoals de manege officieel heet, werd door de gemeente in concessie gegeven. Sinds drie jaar liet de concessiehouder de uitbating aan derden over, onder wie Brigitte Emmers en haar dochter Melissa de Boel. Zij dreigen hun zaak nu te moeten sluiten omdat het gemeentebestuur de overeenkomst met de concessiehouder wil verbreken. De gemeente heeft die intentie omdat de concessiehouder de verplichte investeringen in de manege niet heeft uitgevoerd.

De uitbaters van de manege kwamen het nieuws donderdag ter ore omdat ze een evenement wilden aanvragen. “Daar kregen we te horen dat het evenement niet kan plaatsvinden omdat de gemeente de concessiehouder in gebreke gaat stellen”, vertelt Brigitte Emmers, die vreest dat ze daarom de manege zal moeten sluiten. “En dat terwijl de manege er nog nooit zo goed heeft bijgelegen als nu. We hebben twee jaar geknokt om de naam van de manege weer goed te maken. We organiseren tal van wedstrijden waar veel cowboys en cowgirls naartoe komen en nu mogen we ineens niets meer organiseren. We zijn van plan om het evenement wel te laten plaatsvinden op onze eigen terreinen, want we kunnen moeilijk al onze contracten, zoals met foodtrucks, afzeggen.”

Wat het voor de uitbaters nog zuurder maakt, is dat ze zelf ook al geïnvesteerd hebben in de manege. Zo kreeg onlangs het terras een stevige opknapbeurt. Ook voor de paarden zou er een oplossing moeten gezocht worden als de manege moet sluiten. “Wij alleen al hebben 24 paarden. Waar moeten ze naartoe als we sluiten? We hebben geen plaats om die paarden allemaal ergens te zetten, dan zouden ze naar een asiel moeten.” De manege kan evenwel op veel steun rekenen. Een petitie voor het behoud van de manege verzamelde al 2.000 handtekeningen. Op 29 april willen de uitbaters met alle paarden en sympathisanten naar de gemeenteraad trekken om de petitie te overhandigen. “Zo kan men zien dat veel mensen achter ons staan. Hopelijk kan de gemeente alsnog de beslissing nemen dat we mogen blijven.”

Burgemeester Johan Leysen (CD&V) bevestigt dat de gemeente de intentie heeft om de overeenkomst met de concessiehouder te verbreken. “We stellen vast dat de verplichtingen, namelijk werken die aan de manege zouden uitgevoerd worden, niet nagekomen zijn. Toen de uitbaters hun aanvraag voor een evenement indienden, hebben we hen dan ook gewaarschuwd dat de concessie het voorwerp zal zijn van een procedure. Met de uitbaters hebben we geen contract. Ik kan heel goed begrijpen dat die mensen nu met de handen in het haar zitten, maar ze dreigen het slachtoffer te worden van het in gebreke blijven van de concessiehouder.”

Volgens Johan Leysen zijn er twee opties als de rechtbank de huidige overeenkomst met de concessiehouder verbreekt. “Ofwel wordt er een nieuwe concessie uitgeschreven, ofwel krijgt de manege een nieuwe bestemming. We moeten wel nog bekijken of een nieuwe concessie een optie kan zijn voor de toekomst. Een renovatie van de infrastructuur zal wellicht weer een voorwaarde zijn en de uitbating zelf van een manege is vandaag de dag al niet evident. Bovendien zijn we niet bepaald gecharmeerd door het brokkenparcours dat de afgelopen jaren door de concessiehouder is gereden.”