Sluipweg aan werken afgesloten met betonblokken

Vorige maandag zijn de werken aan de N136 begonnen, tussen kruispunt Soef en kruispunt Rijsbergdijk, in de volksmond gekend als Café Congo. Sindsdien gebruiken veel automobilisten de weg tussen Breden Els (Balen) en de Varenstraat (Mol) als sluipweg. Omdat die smalle, onverharde en onverlichte zandweg ook veelvuldig gebruikt wordt door fietsende scholieren, besliste het Balense gemeentebestuur bij hooogdringendheid om die sluipweg onmiddellijk af te sluiten. De weg wordt afgesloten met een betonblok ter hoogte van de brug op de grensscheiding tussen Balen en Mol. Op die manier kunnen enkel fietsers en wandelaars er nog passeren.





Balens schepen voor openbare werken Werner Hens (sp.a): "De aanwezigheid van auto's in de sluipweg leidde de afgelopen dagen tot zeer gevaarlijke situaties, vooral voor schoolgaande fietsers.





Landbouwers wel

Verschillende omwonenden en het oudercomité van de school van Rijsbergdijk, De Bosmier, hebben dat aangekaart. Vandaar dat het gemeentebestuur overging tot deze drastische maatregel. De autobestuurders worden met aandrang gevraagd om de aangegeven omleiding te volgen. Landbouwers kunnen nog aan hun weiden geraken via Breden Els, op Balens grondgebied, of via Wezelhoevenweg in Mol-Wezel, voor weiden op grondgebied Mol." (EJM)





Wie nog meer info wenst, kan terecht bij de dienst Openbare Werken Balen, tel. 014/74.40.70, of via wegenwerken@balen.be.