Skatepark terug open 02 juli 2018

Het skatepark in het gemeentelijk sportcentrum De Bleukens (Hoolsterberg 36) is terug geopend. Naast de betonnen skatestructuren werden nieuwe grasmatten aangelegd. Die grasmatten mogen vanaf nu voorzichtig betreden worden. Fietsen en brommers zijn er sowieso niét toegelaten. De grasmatten zullen deze zomer regelmatig besproeid worden. De bezoekers van het skatepark wordt dan ook gevraagd de sproeiers niet zelf te verplaatsen. Dat is enkel de bevoegdheid van het sportparkpersoneel. (EJM)