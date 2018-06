Skatepark gesloten tot 15 juni 09 juni 2018

Het skatepark in het gemeentelijk sportpark Bleukens aan Hoolsterberg is gesloten tot en met vrijdag 15 juni. In het skatepark zijn nieuwe grasmatten aangelegd. Om de wortels de kans te geven om zich goed te kunnen vasthechten aan de grond, mogen de matten een tijdje niet betreden worden. Meer info: gemeentelijke sportdienst, tel. 014/74.41.51. (EJM)