Sint-Odradaprocessie trekt 150 kijklustigen 16 juli 2018

De Sint-Odradaprocessie bracht gisteren 150 belangstellenden op de been aan de Kapel van Scheps aan Halflochtdijk. Het team van de Sint-Andriesparochie en de Landelijke Ruiterij Vereniging sloegen - zoals de traditie het wil - de handen in mekaar voor de processie die vanuit Balen-Centrum vertrok. De paarden, pony's en een tiental koetsen trokken naar de Kapel van Scheps. Daar werd een openluchtmis opgedragen, gevolgd door een paardenwijding. De legende van Sint-Odrada, een adellijk meisje dat in de 8ste eeuw geboren werd in Scheps aan de Nete. De LRV-leden gaven in de processie Odrada, haar stiefmoeder en haar knecht gestalte. Zij stapten te paard in de stoet en droegen middeleeuwse klederdracht. De Heer van Scheps ontbrak dit jaar het appèl. (EJM)