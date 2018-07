Sint-Odrada en haar paarden trekken weer door het dorp 12 juli 2018

02u42 0 Balen Traditiegetouw gaat op de derde zondag van juli de Sint-Odradaprocessie uit. De stoet wordt vooral gestalte gegeven door de leden van de Landelijke Ruiterij Vereniging van Balen.

De vereniging verzamelt zondag 15 juli om 14.30 uur met paarden, pony's en koetsen in Balen-Centrum en trekt in processie via Reit naar het kleine bedevaartsoord aan de kapel van Scheps in Halflochtdijk.





Openluchtmis

In de stoet gaan uiteraard de Heilige Odrada, haar knecht, de Heer van Scheps en Odrada's stiefmoeder mee. Aan de kapel van Scheps wordt een openluchtmis opgedragen, gevolgd door een paardenwijding.





De Sint-Odradaprocessie trekt al meer dan eeuw uit in Balen. Odrada was een adellijk meisje dat in de 8ste eeuw geboren werd in Scheps bij Balen aan de Nete.





Holle boomstam

De legende wil dat Odrada de bedevaart naar Mol-Millegem enkel mocht ondernemen op een wild paard. Odrada gebruikte een houten kruis en een lindetak als zweep en temde het paard. Ze plantte de lindetak en er ontstond een bron met helder water die velen deed genezen. Odrada was ziek en stierf op jonge leeftijd. Ze werd na haar dood, op haar eigen vraag, opgebaard in een holle boomstam, de stam werd voortgetrokken door een ossenspan. Op de plek waar de ossen halt hielden, wenste zij begraven te worden. Pas in het Nederlandse Alem aan de Maas stonden de ossen stil. Haar vader liet er voor haar een basiliek bouwen. (EJM)