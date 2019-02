Seniorenraad schenkt tien mp3-spelers aan woonzorgcentra Wouter Demuynck

26 februari 2019

23u44 0 Balen De Balense Seniorenraad heeft tien mp3-spelers ter beschikking gesteld van de drie woonzorgcentra in de gemeente en CADO (dagopvang voor ouderen). Uit onderzoek is immers gebleken dat muziek een positieve invloed heeft op mensen met dementie of Alzheimer.

Muziek is één van de laatste dingen die uit het brein verdwijnen, blijkt uit onderzoek. Aangeraden wordt om muziek – bij voorkeur hun lievelingsliedjes of muziek uit de leeftijdsperiode 15-25 jaar – op een draagbare muziekspeler te plaatsen. Daarom stelt de Seniorenraad tien mp3-spelers ter beschikking van de drie Balense woonzorgcentra (Ter Vest, Orelia Keiheuvel en Armonea Nethehof) en CADO.

“Muziektherapie geneest de dementie niet en vertraagt het aftakelproces niet, maar het is een adequaat middel om mensen die volledig in zichzelf gekeerd zijn weer ‘wakker’ te maken, ook al is het maar voor even”, klinkt het bij de seniorenraad.

‘Muziek verzacht dementie’ is het derde initiatief van de Balense Seniorenraad in het kader van ‘dementievriendelijke gemeente’. Op 11 februari was er het eerste van vier praatcafés dementie in samenwerking met de drie woonzorgcentra. Mantelzorgers kunnen tijdens deze infomomenten hun wederzijdse ervaringen delen en elkaar de nodige steun bieden. Eerder stippelde de Seniorenraad ook al een dementiewandeling uit in samenwerking met Erfgoed Balen en VVV Balen. Die wordt binnenkort officieel gelanceerd.