Senioren testen behendigheid 24 april 2018

In sportcomplex Bleukens werd gisteren de aftrap gegeven van de Kempense week van de valpreventie. De Balense schepen voor senioren Mien Vanden Broek (CD&V) was de gastvrouw voor een 70-tal senioren uit vooral Balen en omliggende gemeenten. Ook vanuit Westerlo nam een delegatie senioren deel met het oog op de mogelijke organisatie van de Kempense startdag volgend jaar. Na een gezonde receptie bezochten de aanwezigen de beurs Gezond ouder worden en workshops over Veilig bewegen. Daarbij testen de senioren hun behendigheid op een valparcours en kregen ze tal van tips over voeding die het lichaam versterken en hoe thuis een val kan vermeden worden.





"De Kempense startdag werd afgerond met een gezamenlijk beweegmoment", zegt Balens schepen Mien Vanden Broek.





(EJM)