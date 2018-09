Senioren gaan voor Lekker Actief 05 september 2018

55-plussers kunnen vanaf 17 september gedurende 10 weken op maandagvoormiddag terecht in het gemeentelijk sportcomplex Bleukens (Hoolsterberg 36) voor het programma Lekker actief. Behalve beweegactiviteiten in groep krijgen ze ook voedingstips en individuele onderhoudsoefeningen voor thuis.





Inschrijven kan vóór 1 september bij de sportdienst, tel. 014/74.41.51, sportdienst@balen.be of seniorenraad, tel. 014/74.40.50, dekruierie@balen.be. Ook onderwerpen als zitgedrag, vet- en spiermassameting, beweegschema's en voedingstips komen ruim aan bod.





Alle Balense 55-plussers kunnen deelnemen aan 20 euro voor 10 weken, inclusief een stappenteller, beweegwekker en alle nodige andere matrialen.





Lekker actief is een initiatief van OKRA, samen met de Seniorenraad en de sportdienst. (EJM)