Schuur vat vuur 04 september 2018

De brandweer moest zondagavond rond 20.30 uur uitrukken naar Heynsbergen in Balen. Een schuurtje had er vuur gevat en is in vlammen opgegaan. Balen en omgeving worden sinds enkele maanden geteisterd door een pyromaan, maar volgens de eerste vaststellingen was er geen kwaad opzet gemoeid met deze brand. (JVN)