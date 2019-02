Schrijf nu in voor de Zoorun inclusief dierentuinbezoek Jean Eykmans

07 februari 2019

13u59 0

De Pettige Pony’s en de Olmense Zoo organiseren op zondag 3 maart de 5de editie van de Zoorun. De Zoorun is een natuurloop waarvan start en finish letterlijk tussen de dieren van de Olmense Zoo liggen. De lopers hebben de keuze tussen 3 loopafstanden: 5, 10 en 15 kilometer. Voor deze 5de editie hebben de organisatoren voor de 10 en 15 km een nieuw traject op papier gezet, er worden dus geen rondjes gelopen. Er is een vrije start tussen 8.30 en 11 uur. Zowel beginners als gevorderde lopers vinden hier dus hun gading in een uniek decor. Voor de kinderen is er de kidsrun van 500 m die door de Zoo slingert. Voor hen is er tweemaal een gezamenlijke start: om 10 en 10.30 uur.

Onderweg en bij aankomst is er een ruime bevoorrading voorzien. De deelnemers mogen beschikken over een kleedruimte en douches. Bewaring van sporttassen is mogelijk tot 13 uur en zolang de voorraad strekt zijn er goodiebags voorzien.

Uniek vanaf deze editie is dat eenieder die de deelnameprijs betaalt er een Zoobezoek bijkrijgt. Meer nog, dankzij de samenwerking tussen de Pettige Pony’s en de olmense Zoo mogen alle supporters die zich registreren aan hetzelfde gunsttarief mee binnen, tussen 8.30 en 11 uur. Kaarten in voorverkoop kosten 6 euro, voor een daginschrijving betaalt men 9 euro. De vvk via verloppt via de webshop.olmensezoo.be. Door deel te nemen of als supporter een ticket te kopen steunt men bovendien een goed doel want de opbrengst van de inschrijvingen gaat dit jaar integraal naar vzw De Schakel uit Balen.