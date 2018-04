Schoor krijgt nieuwe laag asfalt 23 april 2018

Als de weersomstandigheden meezitten, voert het Agentschap Wegen en Verkeer in de nacht van donderdag 26 op vrijdag 27 april asfalteringswerken uit in de Steegstraat en Schoor, tussen de zijstraten Schakelveld en Krommepad. De weg wordt afgesloten van 20 uur tot 6 uur. Indien de werken niet zo vlot verlopen als gepland, dan blijft de weg langer afgesloten.





Voor het doorgaand verkeer is er een omleiding via Scheps, Hoolsterberg en Veststraat. Woningen en handelszaken gelegen in de werfzone zijn tijdens deze periode niet bereikbaar met de wagen. Wie in de werfzone woont en vóór vrijdagochtend 27 april om 6 uur de baan opgaat, kan zijn of haar voertuig best voor aanvang van de werken buiten de werfzone parkeren. Aan de fietspaden wordt niet gewerkt. (EJM)