Schoolfeest in Wezel 09 maart 2018

In de Vrije Basisschool in de Keiheuvelstraat 7A in Mol-Wezel gaat morgen en overmorgen het jaarlijks schoolfeest door. Morgen om 20 uur staat de Wezel-Quiz op het programma. Teams van maximum 6 personen kunnen er aan deelnemen. Per team dient 10 euro inschrijvingsgeld betaald te worden. Inschrijven kan via tel. 014/81.03.16. Zondag vanaf 11.30 uur zijn er optredens, spelletjes, animatie en drank- en eetstandjes. (EJM)