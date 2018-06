Schakelfeesten 13 juni 2018

Bij vzw De Schakel, een voorziening voor volwassenen met een beperking, vinden op 15 en 17 juni de Schakelfeesten plaats. Op vrijdag 15 juni vindt in VC De Kruierie (Bevrijdingsstraat 1) de 22ste quizavond plaats. De deuren gaan open om 19 uur, de quiz begint om 20 uur stipt. Teams van minimaal 4 en maximaal 6 personen kunnen inschrijven aan 4 euro per persoon via info@vzwdeschakel.be of tel. 014/81.37.56. Het tweede luik van de Schakelfeesten vindt plaats op zondag 17 juni. Traditiegetrouw staan die feesten in het teken van de vele vrijwilligers waarop De Schakel kan beroep doen. Sinds 5 jaar is de Schakelrun het hoogtepunt van de dag. Vanaf 13 uur verzamelen oldtimers, moto's, trikes, zijspannen, jeeps en pick-ups in Schakelveld. De eigenaars van die voertuigen verlenen gratis hun medewerking aan de Schakelrun. Om 14 uur vertrekt de karavaan, met de vaste bezoekers van De Schakel, aan een rondrit van een uur. Indien er nog eigenaars van dergelijke voertuigen hun medewerking willen verlenen aan de Schakelrun, dan kunnen die zich nog melden bij op het secretariaat van vzw De Schakel, tel. 014/81.37.56 of via info@vzwdeschakel.be. (EJM)