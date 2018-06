Schakel-bezoekers cruisen door de Kempen 18 juni 2018

De Schakelrun was gisteren het hoogtepunt van de jaarlijkse Schakelfeesten. Kort na de middag verzamelden 55 oldtimer-wagens en 20 motards aan Schakelveld, de thuisbasis van vzw De Schakel waar volwassen personen met een verstandelijke beperking opgevangen worden. De Schakelrun bracht de Schakel-bezoekers in de oldtimers en op de motards al cruisend door de Kempen. De cabrio's die tot de colonne behoorden hadden uiteraard het meest bekijks onderweg. Na de rondrit werd er aan de lokalen van De Schakel verder verbroederd. Tijdens de Schakelfeesten werd ook het jaar van de vrijwilliger in De Schakel geopend en dat ging gepaard met een mooie stoet.





(EJM)