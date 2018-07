Rugbyinitiatie voor jongeren 09 juli 2018

Jongeren tussen 10 en 16 jaar oud die willen proeven van de rugbysport kunnen op twee zaterdagen in deze zomervakantie terecht in het sportcomplex Bleukens aan Hoolsterberg 36.





Op zaterdag 14 juli en zaterdag 25 augustus, telkens van 10 tot 12 uur, kan men kennis maken met deze sport. Deelnemen aan de initiatie rugby kost slechts 2 euro. Ouders zijn welkom om te blijven kijken. Deze rugbyinitiatie wordt georganiseerd door Murphy's Lommel en is één van de vele KiXs en Kuren-activiteiten die de jeugd- en sportdienst van Balen deze zomer voor jongeren organiseren. Meer informatie via mail naar sportdienst@balen.be of een telefoontje naar 014/74.41.51.





(EJM)