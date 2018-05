Rode Kruis reikt brevetten uit 15 mei 2018

03u06 0

De Rode Kruis-afdeling van Balen-Olmen organiseerde een cursus Eerste Hulp-helper. In aanwezigheid van voorzitter Tom Nuyts en afdelingsverantwoordelijke Vorming Jan Laska werden in de lokalen in de Schoolstraat in Olmen de brevetten uitgereikt aan de geslaagden: Marco Calemi, Aiko De Pooter, Arne Dillen, Sam Geboers, Tom Geysen, Ives Gillis, Nicky Jacobs, Sam Reynders, Ellen Van Assche, Ignace Van de Vel, Inge Van Dyck, Rine Van Genechten en Leen Verrees.





(EJM)