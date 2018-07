Rock Olmen trapt Parochiefeesten af 27 juli 2018

02u42 0

In Stotert in Olmen heeft Rock Olmen gisteren de vier dagen durende Parochiefeesten geopend*. Vandaag (vanaf 16.30 uur) heerst de rockmuziek over Stotert.De twee podia twee podia worden bezet door Absynthe Minded, Faces on TV, New Moon, Portland en False Heads (UK). Zaterdag staat de lokale dj Jerremix garant voor een avondbal vol ambiance. Zondag 29 juli kan er op de Stotert lekker gegeten worden, van 11.30 tot 18 uur worden er de lekkerste menu's geserveerd. Op het grote podium starten om 13.30 uur optredens: dansacts door 2 dance 4, gevolgd door een optreden van de Meerhoutse charmezanger Glenn go (15 uur) en Harmonie Sinfonia Olmen (17 uur). Muzikant Marc Stans staat daarna garant voor een mooie afsluitende avond van de Stotertse parochiefeesten. (EJM)