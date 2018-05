Rock Olmen met 15 topbands op 2 podia 25 mei 2018

Het festival Rock Olmen 2018 brengt op donderdag 26 en vrijdag 27 juli een indrukwekkende line up naar de Olmense wijk Stotert. En de festivalgangers kunnen dit jaar opnieuw terecht bij 2 podia. Naast de mainstage wordt ook De Stoot opgesteld waar vooral het hardere gitaarwerk te zien en te horen zal zijn. Op donderdag 26 juli treden op: DJ Yolotanker, Niviro, Double-U en DJ-Neelz. Op vrijdag 27 juli is het de beurt aan Absynthe Minded, Faces On TV, Newmoon, False Heads (UK), Portland, dirk., Moments, Superstyling (DJ), Fornet, Teen Creeps en Big Fat Toddlers.





Een combiticket kost aan de kassa 20 euro, in voorverkoop 14 euro. Wie alleen op donderdag komt, betaalt 5 euro. Een pintje kan gedronken worden aan de zeer democratische prijs van 2 euro. Wie een inkomticket kan tonen mag gratis gebruiken maken van de festivalcamping, op 200 meter van de podia. Tickets kunnen besteld worden via www.rockolmen.be. Info: Tim Toelen, tel. 0478/36.64.87. (EJM)