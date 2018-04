Repaircafé 17 april 2018

In vrijetijdscentrum Kruierie (Bevrijdingsstraat 1) gaat op zondag 22 april van 14 tot 17 uur een Repaircafé door. Mensen met kapotte spullen, van broodroosters tot fietsbanden, of met vragen over computers, kunnen er terecht bij vrijwilligers die graag helpen bij de herstelling of antwoorden op de vragen. Tussendoor kan men genieten van een warme babbel bij een drankje. Personen die zich op vrijwillige basis zijn of haar talenten ten dienste wilstellen van anderen, en met collega-doe-het-zelvers ervaringen en tips wil uitwisselen, kan terecht bij VC Kruierie, tel. 014/74.50.40 of dekruierie@balen.be. De organisatie van het Repaircafé is in handen van Transitie Mol en Balen in samenwerking met de dienst mondiale samenwerking. Deelnemen aan het Repaircafé is gratis. (EJM)