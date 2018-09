Raam parochiezaal geforceerd 05 september 2018

Aan Rosselaar in Balen werd een inbraak in de parochiezaal vastgesteld. De daders forceerden een raam, maar konden op het eerste zicht geen buit maken. Vermoedelijk werd de inbraak al in de nacht van zondag op maandag gepleegd. (JVN)